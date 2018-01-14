Число отравившихся в кафе в Бурятии возросло до 133

Число отравившихся в кафе в
Улан-Удэ на возросло до 133. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.
Пресс-служба МВД Бурятии: «На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей».
Все пострадавшие обратились к врачам после того, как поели в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. У заболевших диагностирован сальмонеллез. Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции, сообщает РИА Новости.
Для установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, сырья, воды. В ходе расследования обнаружены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена.
Все пострадавшие обратились к врачам после того, как поели в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. У заболевших диагностирован сальмонеллез. Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции, сообщает РИА Новости.
Для установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, сырья, воды. В ходе расследования обнаружены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена.
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