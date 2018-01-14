Приходи на меня посмотреть <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Приходи на меня посмотреть 0+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    Число отравившихся в кафе в Бурятии возросло до 133

    комментировать

    Число отравившихся в кафе в Бурятии возросло до 133

    Число отравившихся в кафе в Бурятии возросло до 133

    Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на возросло до 133. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

    Пресс-служба МВД Бурятии: «На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей».

    Все пострадавшие обратились к врачам после того, как поели в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. У заболевших диагностирован сальмонеллез. Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции, сообщает РИА Новости.

    Для установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, сырья, воды. В ходе расследования обнаружены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru