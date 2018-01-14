В Киеве назвали фейком опубликованное обращение Порошенко в ФСБ

В администрации украинского президента назвали «низкопробной подделкой» опубликованные грузинским телеканалом
«Рустави-2» документы, в которых Пётр Порошенко якобы обещает ФСБ не вредить интересам России.
В написании обращений от имени действующего президента Украины в Киеве обвинили российские спецслужбы.
Пресс-служба администрации президента Украины: «Обнародованные так называемые „документы“ от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании „Рустави-2“ спецслужбой России».
Ранее грузинский телеканал опубликовал заявление, которое, по информации журналистов, написал Пётр Порошенко в 2007 году, когда его не пустили на территорию России. В тексте содержится обещание не вредить интересам России и соблюдать действующее законодательство.
Пресс-служба администрации президента Украины: «Обнародованные так называемые „документы“ от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании „Рустави-2“ спецслужбой России».
Ранее грузинский телеканал опубликовал заявление, которое, по информации журналистов, написал Пётр Порошенко в 2007 году, когда его не пустили на территорию России. В тексте содержится обещание не вредить интересам России и соблюдать действующее законодательство.
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