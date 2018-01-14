Не менее 13 человек погибли в крупном ДТП в Бразилии

Не менее 13 человек стали жертвами ДТП, произошедшего в бразильском штате
Минас-Жерайс. Еще около 40 человек пострадали.
По данным сайта Todo Noticias, на оживленном шоссе, ведущем в крупный город Белу-Оризонти, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль. Грузовик перевозил партию бумаги, которая загорелась после столкновения. Из-за аварии движение в обоих направлениях было перекрыто.
Пострадавших в результате ДТП доставили в больницы. Их состояние не вызывает у медиков опасений. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Пострадавших в результате ДТП доставили в больницы. Их состояние не вызывает у медиков опасений. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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