Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    Не менее 13 человек погибли в крупном ДТП в Бразилии

    комментировать
    • Фото: twitter.com
    Не менее 13 человек погибли в крупном ДТП в Бразилии

    Не менее 13 человек погибли в крупном ДТП в Бразилии

    Не менее 13 человек погибли в крупном ДТП в Бразилии
  • Фото: twitter.com

    • Не менее 13 человек стали жертвами ДТП, произошедшего в бразильском штате Минас-Жерайс. Еще около 40 человек пострадали.

    По данным сайта Todo Noticias, на оживленном шоссе, ведущем в крупный город Белу-Оризонти, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль. Грузовик перевозил партию бумаги, которая загорелась после столкновения. Из-за аварии движение в обоих направлениях было перекрыто.

    Пострадавших в результате ДТП доставили в больницы. Их состояние не вызывает у медиков опасений. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru