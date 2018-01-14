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    Трамп назвал автора книги о себе психически больным

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    • Фото: Reuters © 2018, Phil Noble
    Трамп назвал автора книги о себе психически больным

    Трамп назвал автора книги о себе психически больным

    Трамп назвал автора книги о себе психически больным
  • Фото: Reuters © 2018, Phil Noble

    • Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал автора скандальной книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Майкла Вулфа, назвав его психически больным.

    Дональд Трамп, президент США: «Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложную информацию. Ведущие СМИ сходят с ума из-за того, что мы выиграли выборы».


    Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В ней, в частности, говорится, что целью президентских выборов было сделать Трампа «самым знаменитым в мире человеком», а победа не входила в планы команды. Большой резонанс также вызвали отрывки из интервью с бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном, который не скупился на оскорбления в адрес президента и его дочери Иванки.

    После публикации некоторых отрывков в СМИ, Трамп заявил, что не давал Вулфу доступа в Белый дом или интервью для книги. Он также обвинил автора во лжи. Адвокат Трампа направил издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.

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