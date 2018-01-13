На западе Подмосковья электричка насмерть сбила мужчину

Мужчина погиб под колесами электропоезда на западе Московской области.
Трагедия произошла вечером в 17:13 возле станции Дорохово на Смоленском направлении МЖД. Проезжавшая электричка Можайск — Москва насмерть сбила мужчину 1991 года рождения. Следователи проводят проверку, передает «Интерфакс».
Сегодня утром на железнодорожных путях в Подмосковье произошла другая смертельная авария — в районе Чехова поезд сбил подростка.
Сегодня утром на железнодорожных путях в Подмосковье произошла другая смертельная авария — в районе Чехова поезд сбил подростка.
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