Украинский генерал испугался возврата военной техники из Крыма

В украинской военной технике из Крыма, которую Россия готова вернуть Киеву, могут находиться «скрытые подрывные устройства», считает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ
генерал-лейтенант Игорь Романенко.
В интервью изданию «Апостроф» Романенко заявил, что в период Второй мировой немцы и итальянцы «заваривали подрывные устройства в корпуса» и в нужный момент приводили их в действие. В пример генерал привел подрыв линкора «Новороссийск» в Севастополе в 1955 году (в ходе официального расследования было установлено, что корабль подорвался на немецкой донной неконтактной мине. — Прим. ред.).
Романенко выразил мнение, что в Крым нужно направить профессиональную группу, которая на месте изучит технику и отчитается перед руководством о ее состоянии. После этого и стоит определиться с вопросом о том, принимать ее или нет, добавил генерал.
На текущей неделе Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение. Судя по кадрам из Крыма, на которых запечатлены стоящие украинские корабли, военная техника, оставленная украинскими военными на полуострове в 2014 году, находится в весьма плачевном состоянии.
Романенко выразил мнение, что в Крым нужно направить профессиональную группу, которая на месте изучит технику и отчитается перед руководством о ее состоянии. После этого и стоит определиться с вопросом о том, принимать ее или нет, добавил генерал.
На текущей неделе Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение. Судя по кадрам из Крыма, на которых запечатлены стоящие украинские корабли, военная техника, оставленная украинскими военными на полуострове в 2014 году, находится в весьма плачевном состоянии.
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