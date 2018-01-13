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    Украинский генерал испугался возврата военной техники из Крыма

    34 комментария
    Украинский генерал испугался возврата военной техники из Крыма

    Украинский генерал испугался возврата военной техники из Крыма

    Украинский генерал испугался возврата военной техники из Крыма

    В украинской военной технике из Крыма, которую Россия готова вернуть Киеву, могут находиться «скрытые подрывные устройства», считает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

    В интервью изданию «Апостроф» Романенко заявил, что в период Второй мировой немцы и итальянцы «заваривали подрывные устройства в корпуса» и в нужный момент приводили их в действие. В пример генерал привел подрыв линкора «Новороссийск» в Севастополе в 1955 году (в ходе официального расследования было установлено, что корабль подорвался на немецкой донной неконтактной мине. — Прим. ред.).

    Романенко выразил мнение, что в Крым нужно направить профессиональную группу, которая на месте изучит технику и отчитается перед руководством о ее состоянии. После этого и стоит определиться с вопросом о том, принимать ее или нет, добавил генерал.

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    На текущей неделе Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение. Судя по кадрам из Крыма, на которых запечатлены стоящие украинские корабли, военная техника, оставленная украинскими военными на полуострове в 2014 году, находится в весьма плачевном состоянии.

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