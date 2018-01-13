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    Украинцы жалуются в полицию на слушающих русскую музыку соседей

    35 комментариев

    Украинцы жалуются в полицию на слушающих русскую музыку соседей

    Украинцы жалуются в полицию на слушающих русскую музыку соседей

    Борьба с «сепаратизмом» на Украине набирает обороты. Украинская газета «Вести» пишет, что бывают случаи, когда украинцы вызывают полицию в кафе и рестораны, где подвыпивший клиент поет русскую песню.

    Как пишет газета, жалобы в полицию поступают и в других не менее абсурдных случаях. Например, если посетители кафе смотрят российские каналы или соседи в доме включают русскую музыку.

    Николай Жукович, представитель полиции Киевской области: «Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству».

    По его словам, если в действиях человека обнаруживают признаки «сепаратизма», то информацию о нем передают СБУ. Но полицейский заверил, что пьяного за исполнение песни на русском языке «в тюрьму не посадят».

    При этом, как отметил Жукович, часто причиной обращения в полицию с такими жалобами на «врагов народа» является бытовая ссора или желание отомстить.

    Николай Жукович: «Люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник — сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить».

    Обвинения в сепаратизме стали использоваться в личных конфликтах. Например, жительница Полтавы лишила отца своего ребенка родительских прав, заявив, что он посещал неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. И подобных инцидентов, в которых приходится разбираться украинским полицейским — а иногда и суду — немало.

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