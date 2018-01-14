На улицы Грозного вместе с полицией вышли народные дружинники

В Чечне вспомнили советскую практику и вернули на улицы Грозного народных дружинников. Патрули уже заступили на свое первое дежурство. Вместо красных повязок у них яркая форма с фирменным логотипом. А вот задачи остались неизменными.

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Рейдовые мероприятия по выявлению детей-попрошаек проводят в городе регулярно, но результата все равно нет. Теперь помогать полицейским в борьбе с попрошайничеством и другими правонарушениями будут местные молодые люди. Добровольную общественную организацию создали недавно, но патрулирующих уже узнают на улице.



Иса Ибрагимов, министр Чеченской республики по делам молодежи: «Те ребята, которые патрулируют наши улицы, проводят беседы с молодыми людьми. Они именно подготовленные ребята, с ними мы проводим семинары, где их тоже мы обучаем».



Вечерний патруль проверяет игровые клубы, кафе. По закону после 22 часов несовершеннолетние дети не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.



Джабраил, дружинник: «Когда мы начали работать, естественно, нарушений было много. Но, как мы видим, мы обошли все общественные места города, не выявили ни одного случая».



В амбициозном Грозном все должно быть чинно и благородно — ни соринки, ни пылинки. Поэтому молодые дружинники патрулируют город круглые сутки. В праздничные дни работы намного больше.



Подробности — в видеоматериале.