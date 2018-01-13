Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    ЛДПР предлагает включить пельмени и блины в список наследия ЮНЕСКО

    5 комментариев

    ЛДПР предлагает включить пельмени и блины в список наследия ЮНЕСКО

    ЛДПР предлагает включить пельмени и блины в список наследия ЮНЕСКО

    В думской фракции ЛДПР отреагировали на заявление французского президента Эммануэля Макрона, который предложил включить багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

    ЛДПР предлагает включить пельмени и блины в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Так в думской фракции ответили на аналогичную инициативу Макрона о французском багете.

    Александр Курдюмов, депутат от ЛДПР: «Пельмени я бы внес (в список наследия ЮНЕСКО — ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт».

    Как считает депутат, пельмени и блины — те продукты, которые всегда делают практически в каждом доме в России. По этой причине он считает их достойными списка нематериального наследия ЮНЕСКО.

    Александр Курдюмов: «Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века».

    Депутат подтвердил РИА Новости, что в ЛДПР подготовят эту инициативу и предложат ее ЮНЕСКО. При этом Курдюмов подчеркнул, что, по его мнению, продуктов, которые вкуснее, чем пельмени и блины, нет. Он считает, что пельмени и блины ценят не только наши соотечественники, но и иностранцы, которые приезжают в Россию.

    Александр Курдюмов: «Везде, где я ни езжу, в командировках, за рубежом, везде, где русские, где россияне, везде едят пельмени и блины. И с удовольствием все иностранцы, когда приезжают к нам, уплетают блины, они с большим удовольствием едят наши пельмени со сметаной, с медом, с маслом, с вареньем, со всем чем угодно».

    В списке нематериального наследия ЮНЕСКО, в частности, значатся неаполитанская пицца, узбекский плов и бельгийское пиво.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru