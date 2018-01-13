ЛДПР предлагает включить пельмени и блины в список наследия ЮНЕСКО

В думской фракции ЛДПР отреагировали на заявление французского президента Эммануэля Макрона, который предложил включить багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
ЛДПР предлагает включить пельмени и блины в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Так в думской фракции ответили на аналогичную инициативу Макрона о французском багете.
Александр Курдюмов, депутат от ЛДПР: «Пельмени я бы внес (в список наследия ЮНЕСКО — ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт».
Как считает депутат, пельмени и блины — те продукты, которые всегда делают практически в каждом доме в России. По этой причине он считает их достойными списка нематериального наследия ЮНЕСКО.
Александр Курдюмов: «Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века».
Депутат подтвердил РИА Новости, что в ЛДПР подготовят эту инициативу и предложат ее ЮНЕСКО. При этом Курдюмов подчеркнул, что, по его мнению, продуктов, которые вкуснее, чем пельмени и блины, нет. Он считает, что пельмени и блины ценят не только наши соотечественники, но и иностранцы, которые приезжают в Россию.
Александр Курдюмов: «Везде, где я ни езжу, в командировках, за рубежом, везде, где русские, где россияне, везде едят пельмени и блины. И с удовольствием все иностранцы, когда приезжают к нам, уплетают блины, они с большим удовольствием едят наши пельмени со сметаной, с медом, с маслом, с вареньем, со всем чем угодно».
В списке нематериального наследия ЮНЕСКО, в частности, значатся неаполитанская пицца, узбекский плов и бельгийское пиво.
Александр Курдюмов, депутат от ЛДПР: «Пельмени я бы внес (в список наследия ЮНЕСКО — ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт».
Как считает депутат, пельмени и блины — те продукты, которые всегда делают практически в каждом доме в России. По этой причине он считает их достойными списка нематериального наследия ЮНЕСКО.
Александр Курдюмов: «Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века».
Депутат подтвердил РИА Новости, что в ЛДПР подготовят эту инициативу и предложат ее ЮНЕСКО. При этом Курдюмов подчеркнул, что, по его мнению, продуктов, которые вкуснее, чем пельмени и блины, нет. Он считает, что пельмени и блины ценят не только наши соотечественники, но и иностранцы, которые приезжают в Россию.
Александр Курдюмов: «Везде, где я ни езжу, в командировках, за рубежом, везде, где русские, где россияне, везде едят пельмени и блины. И с удовольствием все иностранцы, когда приезжают к нам, уплетают блины, они с большим удовольствием едят наши пельмени со сметаной, с медом, с маслом, с вареньем, со всем чем угодно».
В списке нематериального наследия ЮНЕСКО, в частности, значатся неаполитанская пицца, узбекский плов и бельгийское пиво.
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