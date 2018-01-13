Радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве

В Киеве радикалы обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры и закрыли их на замок.
Инцидент произошел в субботу утром. В пресс-службе управления полиции в Киеве сообщили, что на место «выезжала охрана, зарегистрировали в Едином журнале учета в районном управлении», сообщает РИА Новости.
Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.
На этот раз ворота учреждения обмотали цепью и закрыли на замок. По данным СМИ, это дело рук «Черного комитета». Представители организации заявили в соцсетях, что центр науки и культуры является «одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины».
«Черный комитет», по некоторым данным, является крылом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.
На этот раз ворота учреждения обмотали цепью и закрыли на замок. По данным СМИ, это дело рук «Черного комитета». Представители организации заявили в соцсетях, что центр науки и культуры является «одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины».
«Черный комитет», по некоторым данным, является крылом запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
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