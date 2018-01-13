Эксперты объяснили, чем выгодна передача Киеву украинских кораблей из Крыма

Журналисты выяснили, в каком состоянии находится военная техника, оставленная украинскими военными на полуострове в 2014 году. О готовности ее вернуть недавно заявил Владимир Путин.
На давно некрашеных бортах видны названия боевых кораблей. Стрелецкая бухта Севастополя стала временным местом базирования украинских кораблей. Корветы «Хмельницкий», «Тернополь», «Луцк», тральщики «Чернигов» и «Черкассы» — в прошлом краса и гордость украинских ВМС. В 2014-м их экипажи подняли Андреевские флаги и остались служить на Черноморском флоте России. Теперь корабли как военное имущество решено передать Украине.
Большинство кораблей — заслуженные ветераны. Поддерживать на плаву весь этот военно-морской антиквариат приходится российским морякам.
Владимир Соловьёв, контр-адмирал запаса: «Электроэнергии подача, тепло и охрана этих объектов — все это требует затрат и средств. Я думаю, Россия еще ни разу не высказывала, в какую сумму это обходится».
Заявления украинских политиков о разграблении кораблей — очередной пропагандистский штамп. В боевых рубках и кубриках кораблей все осталось так же, как и четыре года назад, когда их оставили экипажи.
Вячеслав Трухачёв, начальник отделения информационного обеспечения Черноморского флота России: «На них не проводились регламентные работы на механизмах, которые положено ежесуточно проводить на кораблях, но, по сути дела, они в том же состоянии, в котором они перешли в разряд военного имущества».
Военно-морские силы всегда были для Украины чемоданом без ручки — средств на содержание нет, а распилить на металл нельзя из политических соображений. Все годы независимости корабли ржавели в севастопольских бухтах, и только раз в год один из кораблей уходил на учения НАТО. К примеру, украинская подводная лодка «Запорожье» уже четверть века, как шутят на флоте, надежно приварена к причалу.
Существует военно-морская байка, почему сохраняли ржавую аварийную лодку: без нее пропадал один вид военно-морских сил — подводный, остались только авиация и надводные корабли. А без подводных сил нет и флота, а значит, нет и адмиральских званий для украинских флотоводцев.
Корабли — самое ценное военное имущество, оставшееся в Крыму, большинство самолетов, танков и бэтээров было вывезено украинцами четыре года назад.
Подробности — в видеоматериале.
Большинство кораблей — заслуженные ветераны. Поддерживать на плаву весь этот военно-морской антиквариат приходится российским морякам.
Владимир Соловьёв, контр-адмирал запаса: «Электроэнергии подача, тепло и охрана этих объектов — все это требует затрат и средств. Я думаю, Россия еще ни разу не высказывала, в какую сумму это обходится».
Заявления украинских политиков о разграблении кораблей — очередной пропагандистский штамп. В боевых рубках и кубриках кораблей все осталось так же, как и четыре года назад, когда их оставили экипажи.
Вячеслав Трухачёв, начальник отделения информационного обеспечения Черноморского флота России: «На них не проводились регламентные работы на механизмах, которые положено ежесуточно проводить на кораблях, но, по сути дела, они в том же состоянии, в котором они перешли в разряд военного имущества».
Военно-морские силы всегда были для Украины чемоданом без ручки — средств на содержание нет, а распилить на металл нельзя из политических соображений. Все годы независимости корабли ржавели в севастопольских бухтах, и только раз в год один из кораблей уходил на учения НАТО. К примеру, украинская подводная лодка «Запорожье» уже четверть века, как шутят на флоте, надежно приварена к причалу.
Существует военно-морская байка, почему сохраняли ржавую аварийную лодку: без нее пропадал один вид военно-морских сил — подводный, остались только авиация и надводные корабли. А без подводных сил нет и флота, а значит, нет и адмиральских званий для украинских флотоводцев.
Корабли — самое ценное военное имущество, оставшееся в Крыму, большинство самолетов, танков и бэтээров было вывезено украинцами четыре года назад.
Подробности — в видеоматериале.
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