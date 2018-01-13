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    Эксперты объяснили, чем выгодна передача Киеву украинских кораблей из Крыма. корабли и суда, Крым, Севастополь, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты объяснили, чем выгодна передача Киеву украинских кораблей из Крыма

    Эксперты объяснили, чем выгодна передача Киеву украинских кораблей из Крыма

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    Эксперты объяснили, чем выгодна передача Киеву украинских кораблей из Крыма

    Эксперты объяснили, чем выгодна передача Киеву украинских кораблей из Крыма

    Эксперты объяснили, чем выгодна передача Киеву украинских кораблей из Крыма

      Журналисты выяснили, в каком состоянии находится военная техника, оставленная украинскими военными на полуострове в 2014 году. О готовности ее вернуть недавно заявил Владимир Путин.

      На давно некрашеных бортах видны названия боевых кораблей. Стрелецкая бухта Севастополя стала временным местом базирования украинских кораблей. Корветы «Хмельницкий», «Тернополь», «Луцк», тральщики «Чернигов» и «Черкассы» — в прошлом краса и гордость украинских ВМС. В 2014-м их экипажи подняли Андреевские флаги и остались служить на Черноморском флоте России. Теперь корабли как военное имущество решено передать Украине.

      Большинство кораблей — заслуженные ветераны. Поддерживать на плаву весь этот военно-морской антиквариат приходится российским морякам.

      Владимир Соловьёв, контр-адмирал запаса: «Электроэнергии подача, тепло и охрана этих объектов — все это требует затрат и средств. Я думаю, Россия еще ни разу не высказывала, в какую сумму это обходится».

      Заявления украинских политиков о разграблении кораблей — очередной пропагандистский штамп. В боевых рубках и кубриках кораблей все осталось так же, как и четыре года назад, когда их оставили экипажи.

      Вячеслав Трухачёв, начальник отделения информационного обеспечения Черноморского флота России: «На них не проводились регламентные работы на механизмах, которые положено ежесуточно проводить на кораблях, но, по сути дела, они в том же состоянии, в котором они перешли в разряд военного имущества».

      Военно-морские силы всегда были для Украины чемоданом без ручки — средств на содержание нет, а распилить на металл нельзя из политических соображений. Все годы независимости корабли ржавели в севастопольских бухтах, и только раз в год один из кораблей уходил на учения НАТО. К примеру, украинская подводная лодка «Запорожье» уже четверть века, как шутят на флоте, надежно приварена к причалу.

      Существует военно-морская байка, почему сохраняли ржавую аварийную лодку: без нее пропадал один вид военно-морских сил — подводный, остались только авиация и надводные корабли. А без подводных сил нет и флота, а значит, нет и адмиральских званий для украинских флотоводцев.

      Корабли — самое ценное военное имущество, оставшееся в Крыму, большинство самолетов, танков и бэтээров было вывезено украинцами четыре года назад.

      Подробности — в видеоматериале.

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