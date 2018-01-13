ЛНР: украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей

У линии соприкосновения в Донбассее украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей. Об этом сообщили в ЛНР.
В управлении Народной милиции самопровозглашенной республики заявили, что обстрел произошел минувшей ночью около 4:30. Силовики открыли огонь по домам в садовом товариществе «Зелёная Роща», которое расположено неподалеку от линии соприкосновения сторон, всего в 500 метрах.
Михаил Филипоненко, и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР: «Бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно».
Филипоненко предположил, что украинские снайперы целились в жителя одного из домов. Кроме того, еще в одном доме пробиты выстрелами стена и крыша. В ЛНР считают, что мирные жители не пострадали только по счастливой случайности. При этом у Народной милиции ЛНР нет сомнений, что стрельба ВСУ велась целенаправленно по домам мирных жителей самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.
Между тем в Донбассе с 23 декабря действует режим прекращения огня, который был установлен в связи с праздниками. Однако периодически поступают сообщения о нарушениях перемирия.
Михаил Филипоненко, и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР: «Бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно».
Филипоненко предположил, что украинские снайперы целились в жителя одного из домов. Кроме того, еще в одном доме пробиты выстрелами стена и крыша. В ЛНР считают, что мирные жители не пострадали только по счастливой случайности. При этом у Народной милиции ЛНР нет сомнений, что стрельба ВСУ велась целенаправленно по домам мирных жителей самопровозглашенной республики, передает РИА Новости.
Между тем в Донбассе с 23 декабря действует режим прекращения огня, который был установлен в связи с праздниками. Однако периодически поступают сообщения о нарушениях перемирия.
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