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    Ставивший автографы на печени пациентов хирург отделался штрафом. Великобритания, врачи, приговоры, скандалы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтавивший автографы на печени пациентов хирург отделался штрафом

    Ставивший автографы на печени пациентов хирург отделался штрафом

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    Ставивший автографы на печени пациентов хирург отделался штрафом

    Ставивший автографы на печени пациентов хирург отделался штрафом

    Ставивший автографы на печени пациентов хирург отделался штрафом

      Британская Фемида сегодня поставила точку в уникальном и неоднозначном деле. Врача-трансплантолога, который выжигал на печени спасенных им людей свои инициалы, приговорили к крупному денежному штрафу и общественным работам. Если исключить этическую сторону вопроса, то вреда здоровью своих пациентов хирург не принес. Более того, его бывшие «жертвы» даже пришли в суд поддержать медика. Но это не спасло его от обвинительного приговора.

      Имя британского хирурга Брэмхолла будет записано теперь не только в карточках пациентов, но и в истории английского права. А вот на печени человека оно не останется вопреки его желанию.

      Саймон Брэмхолл пересаживал больным печень от мертвых доноров. Прикрывал на несколько секунд руку и выжигал на новом органе свои инициалы SB 4-сантиметровыми буквами. Для сравнения это 200-й кегль на компьютере. Учитывая, что длина печени человека — 14–17 см, получается, что хирург размахивался широко, почти как на заборе. Если бы Айвазовский подписывал в таком же соотношении букв к полотну свои картины, его автограф на «Девятом вале» был бы полуметровым. Не говоря уже о том, что печень — не холст.

      Как сообщает корреспондент НТВ Елизавета Герсон, это дело — первое за всю историю медицины и права. Преступление может расцениваться как уголовное — врачу грозит срок, и как этическое, за которое обычно отстраняют от практики и направляют на общественные работы. Неплохим наказанием было бы оттереть все английские городские стены и заборы от надписей типа «здесь были Джон и Мэри» и прочих рисунков.

      Свои инициалы на печени доктор выводил лазерным лучом, которым прижигают сосуды. Ожог на органе — неглубокий. След должен раствориться в течение двух недель, просто зажить, как царапина на коленке. Таким образом, творчество доктора навсегда бы осталось скрытым под тканями человека, если бы у одного больного через неделю после операции — но не из-за нее — не отказала печень. Новый хирург с удивлением обнаружил авторскую роспись на внутренностях человека. Сделал фотографию и написал заявление в прокуратуру.

      Фрэнк Фергюсон, глава отдела особых преступлений королевской прокуратуры: «Это уникальный случай, который напоминает нам, как беззащитны пациенты, и как они доверяют врачу, и как нужно ценить это доверие».

      Судья Пол Феррер приравнял поступок хирурга к нанесению телесных повреждений, хотя и заключил, что действия врача для здоровья были безобидны. Он назначил хирургу штраф в 10 тысяч фунтов (за пьяное вождение можно заплатить больше) и 120 часов неоплачиваемой работы.

      Барбара Мосс, бывшая пациентка Брэмхолла:«Он спас мне жизнь, когда мне оставалось жить три месяца. 11 лет спустя я здесь только благодаря ему».

      Дебби Фокс, дочь бывшей пациентки: «Его действия были признаны неэтичными, но по сравнению его с великолепной работой как хирурга обвинение выглядит бледно».

      К зданию суда пришли десятки бывших пациентов хирурга со словами: «Он спас нам жизнь, и пускай пишет, что хочет и где хочет!». За медика также вступился коллега, военный врач Дуглас Боули, сказав, что подсудимый вытащил десятки английских солдат, раненных на войне в Афганистане. Но одна пациентка — та, у которой нашли автограф в печени, — выступила на стороне обвинения, сказав, что чувствует себя изнасилованной. Это модная тема в современном мире.

      Мотивы хирурга остались невыясненными: он их не раскрыл в суде, как не раскрыл перед журналистами свое лицо. Судья списал произошедшее на стресс во время многочасовой операции. Брэмхолл продолжает медицинскую практику. Возможно, после этого случая в британских больницах пройдут проверки, а среди медперсонала будет поощряться стукачество на коллег.

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