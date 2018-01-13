Сотрудники посольства Эквадора пожаловались на вонь от немоющегося Ассанжа

Работники эквадорского посольства в Лондоне, где уже несколько лет живет основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пожаловались, что он не соблюдает элементарные правила личной гигиены.
По словам источников издания International Business Times, сотрудников диппредставительства Эквадора раздражает, что живущий в посольстве Ассанж не моется по несколько дней и в результате от него исходит неприятный запах. Дурные привычки в сфере гигиены стали причиной, по которой эквадорцы захотели выселить основателя портала разоблачений WikiLeaks.
Информацию о крайней неопрятности Джулиана Ассанжа подтвердили его коллеги и соратники. В частности, друг основателя WikiLeaks Жереми Циммерман заявил, что Ассанж может по несколько дней не менять одежду и не мыться, пока кто-нибудь не заставит его сходить в душ. А бывший активист WikiLeaks Даниэль Домшайт Берга рассказал, что «Джулиан все ел руками» и вытирал их о штаны. По его словам, он никогда не видел настолько жирных брюк.
Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он опасался, что ему грозит экстрадиция в США в связи с публикацией секретных документов, поэтому запросил убежища у эквадорских властей. На текущей неделе он получил гражданство Эквадора.
Информацию о крайней неопрятности Джулиана Ассанжа подтвердили его коллеги и соратники. В частности, друг основателя WikiLeaks Жереми Циммерман заявил, что Ассанж может по несколько дней не менять одежду и не мыться, пока кто-нибудь не заставит его сходить в душ. А бывший активист WikiLeaks Даниэль Домшайт Берга рассказал, что «Джулиан все ел руками» и вытирал их о штаны. По его словам, он никогда не видел настолько жирных брюк.
Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он опасался, что ему грозит экстрадиция в США в связи с публикацией секретных документов, поэтому запросил убежища у эквадорских властей. На текущей неделе он получил гражданство Эквадора.
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