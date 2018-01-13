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    Призер юниорского ЧМ по стрельбе скончался после ранения из травматического пистолета

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    Призер юниорского ЧМ по стрельбе скончался после ранения из травматического пистолета

    Призер юниорского ЧМ по стрельбе скончался после ранения из травматического пистолета

    Призер юниорского ЧМ по стрельбе скончался после ранения из травматического пистолета
  • Фото: 100li4ka.ru

    • Следователи выясняют обстоятельства гибели члена сборной России по пулевой стрельбе Валерия Давыдова.

    Спортсмен скончался 13 января на 21-м году жизни в Орловской области. В четверг молодой человек получил ранение в висок из травматического оружия. Уточняется, что инцидент произошел вне спортивного объекта и отношения к тренировочному процессу и соревнованиям не имеет. Давыдова в экстренном порядке доставили в больницу, накануне вечером его состояние оценивалось как критическое. Сегодня он умер.

    Стрелковый союз России подтвердил факт гибели своего подопечного. На сайте организации опубликованы соболезнования родным и близким умершего. Подчеркивается, что Давыдов был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, являлся неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров.

    Стрелковый союз России: «Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде».

    В следственном управлении СК РФ по Орловской области проинформировали о том, что начали проверку по факту гибели Давыдова, сообщает ТАСС. О том, что произошло с молодым спортсменом 11 января, в ведомстве не сообщили.

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