Призер юниорского ЧМ по стрельбе скончался после ранения из травматического пистолета

Следователи выясняют обстоятельства гибели члена сборной России по пулевой стрельбе Валерия Давыдова.
Спортсмен скончался 13 января на 21-м году жизни в Орловской области. В четверг молодой человек получил ранение в висок из травматического оружия. Уточняется, что инцидент произошел вне спортивного объекта и отношения к тренировочному процессу и соревнованиям не имеет. Давыдова в экстренном порядке доставили в больницу, накануне вечером его состояние оценивалось как критическое. Сегодня он умер.
Стрелковый союз России подтвердил факт гибели своего подопечного. На сайте организации опубликованы соболезнования родным и близким умершего. Подчеркивается, что Давыдов был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, являлся неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров.
Стрелковый союз России: «Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде».
В следственном управлении СК РФ по Орловской области проинформировали о том, что начали проверку по факту гибели Давыдова, сообщает ТАСС. О том, что произошло с молодым спортсменом 11 января, в ведомстве не сообщили.
Стрелковый союз России подтвердил факт гибели своего подопечного. На сайте организации опубликованы соболезнования родным и близким умершего. Подчеркивается, что Давыдов был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, являлся неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров.
Стрелковый союз России: «Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде».
В следственном управлении СК РФ по Орловской области проинформировали о том, что начали проверку по факту гибели Давыдова, сообщает ТАСС. О том, что произошло с молодым спортсменом 11 января, в ведомстве не сообщили.
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