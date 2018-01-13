В Туле нашли незаконную свалку с опасными химикатами

На территории городского округа Тула обнаружили незаконную свалку химикатов — найдено более сотни канистр с опасными веществами.
В МЧС сообщили, что в Туле была найдена незаконная свалка, на территории которой обнаружили около 120 канистр с кислотой и мешки с гальваническим шламом. Однако спасатели заверили, что угрозы для населения эти химикаты не представляют. МЧС приступило к вывозу отходов, передает ТАСС.
Свалку нашли возле поселка Новомедвенский городского округа Тула. В этот район были направлены оперативная группа тульского пожарно-спасательного гарнизона и химико-радиометрическая лаборатория ГУ МЧС по региону, также туда выехали представители администрации Тулы и регионального Минприроды.
Свалку нашли возле поселка Новомедвенский городского округа Тула. В этот район были направлены оперативная группа тульского пожарно-спасательного гарнизона и химико-радиометрическая лаборатория ГУ МЧС по региону, также туда выехали представители администрации Тулы и регионального Минприроды.
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