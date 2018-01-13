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15 января, 10:00
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    В сирийской Латакии прошли крупные спортивные состязания. войны и вооруженные конфликты, Сирия, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ сирийской Латакии прошли крупные спортивные состязания

    В сирийской Латакии прошли крупные спортивные состязания

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    В сирийской Латакии прошли крупные спортивные состязания

    В сирийской Латакии прошли крупные спортивные состязания

    В сирийской Латакии прошли крупные спортивные состязания

      В сирийском портовом городе Латакия впервые с начала войны организовали крупные спортивные состязания.

      На стадионе комплекса имени Хафеза Асада в серии матчей за Кубок Сирии встретились профессиональные футболисты, а в крытых залах и бассейнах соревновались боксеры и пловцы.

      Спортивная арена в Латакии считается одной из крупнейших на Ближнем Востоке. Во время боевых действий сооружение превратили в гигантский лагерь беженцев. Теперь же власти намерены восстановить комплекс: отреставрировать многочисленные залы, теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки. В будущем там планируют тренировать победителей международных турниров и Олимпиад.

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