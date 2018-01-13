В сирийской Латакии прошли крупные спортивные состязания

В сирийском портовом городе Латакия впервые с начала войны организовали крупные спортивные состязания.

На стадионе комплекса имени Хафеза Асада в серии матчей за Кубок Сирии встретились профессиональные футболисты, а в крытых залах и бассейнах соревновались боксеры и пловцы.



Спортивная арена в Латакии считается одной из крупнейших на Ближнем Востоке. Во время боевых действий сооружение превратили в гигантский лагерь беженцев. Теперь же власти намерены восстановить комплекс: отреставрировать многочисленные залы, теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки. В будущем там планируют тренировать победителей международных турниров и Олимпиад.