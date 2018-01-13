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    В Севастополе бойцы Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу в доме

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    В Севастополе бойцы Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу в доме

    В Севастополе бойцы Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу в доме

    В Севастополе сотрудники Росгвардии в ходе штурма схватили мужчину, который в нетрезвом состоянии открыл огонь из ружья.

    Дежурное подразделение ОМОНа «Беркут» выехало на сигнал о выстрелах в жилом доме в Гагаринском районе Севастополя. Как выяснилось, мужчина, который, предположительно, был пьян, открыл беспорядочный огонь из ружья в квартире. В ней в тот момент находились его 70-летняя мать и 7-летняя дочь.

    На просьбы бойцов Росгвардии сложить оружие, открыть дверь и впустить их мужчина не отреагировал. В результате было принято решение о штурме. В ходе силовой операции стрелка задержали, передает ТАСС.

    Пожилая женщина и девочка во время стрельбы не пострадали. Стрелка передали сотрудникам полиции. Его личность уже установлена — это местный житель 1980 года рождения.

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