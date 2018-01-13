Кириенко обратился с напутствием к полуфиналистам конкурса «Лидеры России»

В Подмосковье проходит второй полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Центрального федерального округа. В течение трех дней их ждут серьезные испытания: проявить себя нужно и в открытых дискуссиях, и в решении тестов.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Только часть из вас пройдет в финал, но все вы уже победители. Победители потому, что не остались в стороне от своей собственной судьбы, не ждали, пока что-то произойдет само собой, а потому что взяли свою судьбу в свои руки, потому что сами стали принимать решения».
Финал состоится в феврале в Сочи. Победители получат гранты по миллиону рублей на обучение, а также смогут посетить мастер-классы высших государственных служащих и топ-менеджеров ведущих компаний страны. Решено проводить этот конкурс ежегодно.
Финал состоится в феврале в Сочи. Победители получат гранты по миллиону рублей на обучение, а также смогут посетить мастер-классы высших государственных служащих и топ-менеджеров ведущих компаний страны. Решено проводить этот конкурс ежегодно.
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