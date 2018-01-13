В Люберцах 30 кадетов попали в больницу после отравления

Растет число детей, отравившихся во время обеда в кадетской школе в подмосковных Люберцах.
Согласно последним данным источника в экстренных службах региона, число госпитализированных учеников достигло 30.
Источник: «Число госпитализированных возросло до 30 человек. Абсолютное большинство из них дети».
Первые заболевшие стали обращаться за медицинской помощью накануне вечером. В течение ночи были госпитализированы 11 человек, еще более 20 человек — сегодня утром. Кадеты почувствовали недомогание после обеда в школьной столовой. Медики подозревают кишечную инфекцию. «Отравление могло быть спровоцировано одной из разновидностей сальмонеллы», — сказал в интервью «Интерфаксу» источник.
Ранее глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий сообщил, что Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе.
Источник: «Число госпитализированных возросло до 30 человек. Абсолютное большинство из них дети».
Первые заболевшие стали обращаться за медицинской помощью накануне вечером. В течение ночи были госпитализированы 11 человек, еще более 20 человек — сегодня утром. Кадеты почувствовали недомогание после обеда в школьной столовой. Медики подозревают кишечную инфекцию. «Отравление могло быть спровоцировано одной из разновидностей сальмонеллы», — сказал в интервью «Интерфаксу» источник.
Ранее глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий сообщил, что Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе.
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