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    Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона. Великобритания, Лондон, митинги и протесты, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона

    Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона

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    • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson
    Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона

    Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона

    Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона
    • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson

      • Сторонники президента США устроили акцию протеста на выступлении мэра Лондона Садика Хана, который ранее высказывался против визита Трампа в Великобританию.

      Садик Хан принял участие в конференции, посвященной борьбе за гендерное равноправие. Когда пришла его очередь выступать перед собравшимися, группа протестующих с американских флагом начала выкрикивать лозунги в поддержку Дональда Трампа и Brexit. Они требовали арестовать мэра Лондона. Причиной их недовольства стала реакция Хана на отмену визита американского лидера в Великобританию, передает Sky News.

      В происходящее пришлось вмешаться полицейским. Они вывели активистов из зала, где проходило мероприятие. После этого Садик Хан смог продолжить свое выступление.

      Мэр Лондона неоднократно критиковал Трампа и не поддерживал его визит в Лондон. По его мнению, прилет Трампа мог вызвать массовые протесты в британской столице.

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      Когда стало известно о том, что поездка президента США в Великобританию не состоится, Хан, не скрывая радости, заявил, что Трампа в Лондоне никто и не ждал. В ответ за президента США вступился экс-мэр Лондона и нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он напомнил о размерах инвестиций США в экономику страны и рекомендовал Хану воздержаться от подобных высказываний.

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