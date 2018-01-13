Активист КПРФ умер на встрече Грудинина с общественностью

Во время собрания с доверенными лицами кандидата в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина скончался один из его сторонников.
Инцидент произошел в Центральном доме литераторов в Москве. Как рассказали представители партии, мужчина почувствовал себя плохо. Сразу же были вызваны врачи. Медики сработали оперативно, но спасти участника мероприятия не удалось.
Александр Ющенко, член КПРФ: «Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, из-за которой констатировали, что он мгновенно умер».
В СМИ появилась информация, что речь идет о 70-летнем представителе совета ветеранов Сергее Захарове. Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания, сообщает РИА Новости.
КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам бизнесмен подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. В пятницу ЦИК РФ зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.
Накануне в ЦИК разъяснили ситуацию со счетами Грудинина. Выяснилось, что иностранные счета у кандидата действительно были на момент выдвижения, но к моменту регистрации он от них избавился.
Евгений Шевченко, член ЦИК России: «На момент регистрации таких счетов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал. Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты».
Александр Ющенко, член КПРФ: «Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, из-за которой констатировали, что он мгновенно умер».
В СМИ появилась информация, что речь идет о 70-летнем представителе совета ветеранов Сергее Захарове. Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания, сообщает РИА Новости.
КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам бизнесмен подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. В пятницу ЦИК РФ зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.
Накануне в ЦИК разъяснили ситуацию со счетами Грудинина. Выяснилось, что иностранные счета у кандидата действительно были на момент выдвижения, но к моменту регистрации он от них избавился.
Евгений Шевченко, член ЦИК России: «На момент регистрации таких счетов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал. Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты».
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