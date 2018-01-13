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    Активист КПРФ умер на встрече Грудинина с общественностью

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    Активист КПРФ умер на встрече Грудинина с общественностью

    Активист КПРФ умер на встрече Грудинина с общественностью

    Во время собрания с доверенными лицами кандидата в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина скончался один из его сторонников.

    Инцидент произошел в Центральном доме литераторов в Москве. Как рассказали представители партии, мужчина почувствовал себя плохо. Сразу же были вызваны врачи. Медики сработали оперативно, но спасти участника мероприятия не удалось.

    Александр Ющенко, член КПРФ: «Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, из-за которой констатировали, что он мгновенно умер».

    В СМИ появилась информация, что речь идет о 70-летнем представителе совета ветеранов Сергее Захарове. Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания, сообщает РИА Новости.

    смотретьГрудинин стал вторым кандидатом в президенты России
    Грудинин стал вторым кандидатом в президенты России
    КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам бизнесмен подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. В пятницу ЦИК РФ зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.

    Накануне в ЦИК разъяснили ситуацию со счетами Грудинина. Выяснилось, что иностранные счета у кандидата действительно были на момент выдвижения, но к моменту регистрации он от них избавился.

    Евгений Шевченко, член ЦИК России: «На момент регистрации таких счетов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал. Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты».

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