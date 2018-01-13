Мощный пожар произошел в терминале аэропорта Мумбаи

По информации местного телевидения, огонь охватил церемониальную ложу аэропорта. Согласно сообщению представителей пожарной службы, в тушении были задействованы восемь пожарных автомобилей.Судя по фото, появившимся с места ЧП, пожар удалось потушить. О пострадавших и проблемах с обслуживанием авиарейсов не сообщается.