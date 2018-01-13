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15 января, 10:00
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    Мощный пожар произошел в терминале аэропорта Мумбаи

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    • Фото: @ANI /twitter.com
    Мощный пожар произошел в терминале аэропорта Мумбаи

    Мощный пожар произошел в терминале аэропорта Мумбаи

    Мощный пожар произошел в терминале аэропорта Мумбаи
  • Фото: @ANI /twitter.com

    • Пожар возник в терминале внутренних рейсов аэропорта Мумбаи на западе Индии.

    По информации местного телевидения, огонь охватил церемониальную ложу аэропорта. Согласно сообщению представителей пожарной службы, в тушении были задействованы восемь пожарных автомобилей.

    Судя по фото, появившимся с места ЧП, пожар удалось потушить. О пострадавших и проблемах с обслуживанием авиарейсов не сообщается.

    Мощный пожар произошел в терминале аэропорта Мумбаи. Индия, аэропорты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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