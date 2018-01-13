Российский теннисист Даниил Медведев впервые выиграл турнир ATP

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Турнир, призовой фонд которого составлял 468,9 тыс. долларов, прошел в австралийском Сиднее. В финале россиянин Даниил Медведев встретился на корте с хозяином соревнований Алексом де Минора. Решающая встреча продолжалась 2 часа 13 минут.



Российский теннисист, проиграв стартовую партию, одержал победу в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Таким образом, Медведев впервые в карьере стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В настоящее время в рейтинге ATP 21-летний россиянин занимает 84-е место.