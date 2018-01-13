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    Насильники сожгли заживо 52-летнюю женщину под Саратовом

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    Насильники сожгли заживо 52-летнюю женщину под Саратовом

    Насильники сожгли заживо <nobr>52-летнюю</nobr> женщину под Саратовом

    В Энгельсском районе Саратовской области двое молодых мужчин жестоко расправились с нетрезвой 52-летней женщиной после попытки изнасилования.

    Как сообщает издание «Регион 64» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью 12 января в одном из домов на улице Грейдерной в селе Узморье. 22-летний местный житель вместе с 20-летним приятелем попытались изнасиловать женщину в ее же квартире, а затем приковали к батарее, подожгли жилье и скрылись.

    Отмечается, что тело женщины было обнаружено накануне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Подозреваемые в совершении преступления задержаны.

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