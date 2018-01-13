Насильники сожгли заживо 52-летнюю женщину под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области двое молодых мужчин жестоко расправились с нетрезвой
52-летней женщиной после попытки изнасилования.
Как сообщает издание «Регион 64» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью 12 января в одном из домов на улице Грейдерной в селе Узморье. 22-летний местный житель вместе с 20-летним приятелем попытались изнасиловать женщину в ее же квартире, а затем приковали к батарее, подожгли жилье и скрылись.
Отмечается, что тело женщины было обнаружено накануне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Подозреваемые в совершении преступления задержаны.
Отмечается, что тело женщины было обнаружено накануне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Подозреваемые в совершении преступления задержаны.
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