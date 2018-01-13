Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    В Киеве ограбили храм Московского патриархата

    3 комментария
    • Фото: mitropolia.kiev.ua
    В Киеве ограбили храм Московского патриархата

    В Киеве ограбили храм Московского патриархата

    В Киеве ограбили храм Московского патриархата
  • Фото: mitropolia.kiev.ua

    • В Киеве ограблен и осквернен храм, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата.

    Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщили в пресс-службе Киевской митрополии УПЦ, «был ограблен и осквернен храм в честь иконы Божией Матери Казанской при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Святошинского благочиния Киева».

    В митрополии добавили, что храм находится на последней стадии строительства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

    По данным киевских СМИ, злоумышленники проникли в храм в Святошинском районе через деревянное окно. Они похитили распятие и электрический конвектор.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru