В Киеве ограбили храм Московского патриархата

В Киеве ограблен и осквернен храм, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата.
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января, однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщили в пресс-службе Киевской митрополии УПЦ, «был ограблен и осквернен храм в честь иконы Божией Матери Казанской при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины Святошинского благочиния Киева».
В митрополии добавили, что храм находится на последней стадии строительства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По данным киевских СМИ, злоумышленники проникли в храм в Святошинском районе через деревянное окно. Они похитили распятие и электрический конвектор.
В митрополии добавили, что храм находится на последней стадии строительства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По данным киевских СМИ, злоумышленники проникли в храм в Святошинском районе через деревянное окно. Они похитили распятие и электрический конвектор.
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