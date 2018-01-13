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    В МИД РФ ответили на заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном. Иран, МИД РФ, санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МИД РФ ответили на заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном

    В МИД РФ ответили на заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    В МИД РФ ответили на заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном

    В МИД РФ ответили на заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном

    В МИД РФ ответили на заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

      • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона об усилении давления на Иран.

      Рябков заявил, что Москва обеспокоена новым расширением санкционных списков США по Ирану, в том числе внесением в них граждан других государств.

      Сергей Рябков: «Вчерашние заявления и обнародованные решения о новом ужесточении американского курса в отношении Ирана встречены нами с большой тревогой. Озабоченность нарастает буквально по неделе».

      По мнению замглавы МИД, усиление давления на Иран со стороны Вашингтона свидетельствует о том, что США уже приняли решение о выходе из иранской сделки по ядерному соглашению.

      Сергей Рябков: «Мы приходим постепенно к выводу о том, что внутреннее решение США о выходе из СВПД либо уже принято, либо близко к принятию».

      Как отметил замминистра, это может стать одной из крупнейших внешнеполитических ошибок Соединенных Штатов, передает «Интерфакс». Он также добавил, что Москва негативно оценивает заявления Трампа по Ирану.

      Власти США объявили о новых санкциях по Ирану, которые коснулись пяти физических лиц и девяти структур. В черный список попали, в частности, управление по киберобороне Корпуса стражей исламской революции, Верховный совет и Национальный центр по киберпространству. Также под ограничениями оказался аятолла Садик Лариджани. Кроме того, в списке значатся два гражданина Китая и одна компания из КНР.

      смотретьЛавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки
      Лавров обсудил с главой МИД Ирана будущее ядерной сделки
      Рябков добавил, что Россию не устраивает подход США к соглашению по иранской ядерной программе и Москва намерена противодействовать Вашингтону. По его мнению, подход США к иранской сделке односторонний, высокомерный и пренебрежительный. Между тем как в нынешних условиях сделка по иранскому атому является исключительно ценной и «одной из редких многосторонних работающих систем решения целого комплекса проблем в сфере нераспространения».

      14 июля 2015 года Иран и шестерка международных посредников, среди которых Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулированию проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимает с Ирана ранее введенные экономические санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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