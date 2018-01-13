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    В подмосковном Чехове поезд насмерть сбил подростка

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    В подмосковном Чехове поезд насмерть сбил подростка

    В подмосковном Чехове поезд насмерть сбил подростка

    Утром в субботу, 13 января, поезд сбил подростка, который шел вдоль железнодорожных путей в подмосковном Чехове.

    В полиции сообщили, что подросток отошел, чтобы пропустить поезд, но недостаточно далеко. Проезжающий состав задел мальчика. В результате подросток получил повреждения, несовместимые с жизнью, передает ТАСС.

    ЧП произошло на станции Чехов в Московской области. Поезд, сбивший подростка, следовал из Тулы в Москву. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины случившегося.

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