В подмосковном Чехове поезд насмерть сбил подростка

Утром в субботу, 13 января, поезд сбил подростка, который шел вдоль железнодорожных путей в подмосковном Чехове.
В полиции сообщили, что подросток отошел, чтобы пропустить поезд, но недостаточно далеко. Проезжающий состав задел мальчика. В результате подросток получил повреждения, несовместимые с жизнью, передает ТАСС.
ЧП произошло на станции Чехов в Московской области. Поезд, сбивший подростка, следовал из Тулы в Москву. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины случившегося.
ЧП произошло на станции Чехов в Московской области. Поезд, сбивший подростка, следовал из Тулы в Москву. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины случившегося.
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