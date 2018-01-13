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    Samsung на секретной встрече представила гнущийся смартфон

    7 комментариев
    • Фото: nl.letsgodigital.org
    Samsung на секретной встрече представила гнущийся смартфон

    Samsung на секретной встрече представила гнущийся смартфон

    Samsung на секретной встрече представила гнущийся смартфон
  • Фото: nl.letsgodigital.org

    • Компания Samsung провела закрытую встречу на выставке CES-2018 в Лаc-Вегасе. На ней был представлен прототип смартфона со складывающимся экраном.

    Как сообщает портал Slashgear.com со ссылкой на свои источники, телефон под названием Galaxy X получит гнущийся дисплей с диагональю 7,3 дюйма. Производство модели планируют запустить в ноябре этого года, а в 2019 году состоится его официальная презентация.

    Пока же у разработчиков остается несколько нерешенных проблем. В частности, компания пока окончательно не определилась с механизмом складывания и рассматривает два возможных варианта. По слухам, разработчики пытаются сделать дисплей устойчивым к многократному изгибанию в двух направлениях. Для этого компания тестирует панель, которая может выдержать до 200 тысяч таких действий.




    Слухи о гнущемся смартфоне от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Однако дату его презентации уже неоднократно переносили.

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