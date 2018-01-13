Samsung на секретной встрече представила гнущийся смартфон

Компания Samsung провела закрытую встречу на выставке
CES-2018 в Лаc-Вегасе. На ней был представлен прототип смартфона со складывающимся экраном.
Как сообщает портал Slashgear.com со ссылкой на свои источники, телефон под названием Galaxy X получит гнущийся дисплей с диагональю 7,3 дюйма. Производство модели планируют запустить в ноябре этого года, а в 2019 году состоится его официальная презентация.
Пока же у разработчиков остается несколько нерешенных проблем. В частности, компания пока окончательно не определилась с механизмом складывания и рассматривает два возможных варианта. По слухам, разработчики пытаются сделать дисплей устойчивым к многократному изгибанию в двух направлениях. Для этого компания тестирует панель, которая может выдержать до 200 тысяч таких действий.
Слухи о гнущемся смартфоне от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Однако дату его презентации уже неоднократно переносили.
Пока же у разработчиков остается несколько нерешенных проблем. В частности, компания пока окончательно не определилась с механизмом складывания и рассматривает два возможных варианта. По слухам, разработчики пытаются сделать дисплей устойчивым к многократному изгибанию в двух направлениях. Для этого компания тестирует панель, которая может выдержать до 200 тысяч таких действий.
More detail about Samsung’s foldable phone, the Galaxy X, leak — https://t.co/aa4xS0yWQx pic.twitter.com/i2waNGHMXj— MSPoweruser (@mspoweruser) 12 января 2018 г.
Слухи о гнущемся смартфоне от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Однако дату его презентации уже неоднократно переносили.
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