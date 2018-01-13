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    На МКАД столкнулись два грузовика, «Газель» и легковушка: есть пострадавшие

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    • Фото: ДТП и ЧП /vk.com
    На МКАД столкнулись два грузовика, «Газель» и легковушка: есть пострадавшие

    На МКАД столкнулись два грузовика, «Газель» и легковушка: есть пострадавшие

    На МКАД столкнулись два грузовика, «Газель» и легковушка: есть пострадавшие
  • Фото: ДТП и ЧП /vk.com

    • На МКАД произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Столкнулись два грузовика, «Газель» и леговушка.

    ДТП произошло на 34-м километре МКАД, передает ТАСС. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них доставили в медучреждение на вертолете.

    Пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной охраны: «В результате аварии три человека пострадали, одного из них — взрослого — в больницу эвакуировал вертолет Московского авиационного центра».

    Еще двое пострадавших оказались заблокированы в автомобиле. Спасатели извлекли их из салона, после этого они были госпитализированы.

    Обстоятельства и причины столкновения двух грузовиков, «Газели» и леговушки устанавливаются.

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