На МКАД столкнулись два грузовика, «Газель» и легковушка: есть пострадавшие

На МКАД произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Столкнулись два грузовика, «Газель» и леговушка.
ДТП произошло на 34-м километре МКАД, передает ТАСС. В результате аварии пострадали три человека. Одного из них доставили в медучреждение на вертолете.
Пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной охраны: «В результате аварии три человека пострадали, одного из них — взрослого — в больницу эвакуировал вертолет Московского авиационного центра».
Еще двое пострадавших оказались заблокированы в автомобиле. Спасатели извлекли их из салона, после этого они были госпитализированы.
Обстоятельства и причины столкновения двух грузовиков, «Газели» и леговушки устанавливаются.
Пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной охраны: «В результате аварии три человека пострадали, одного из них — взрослого — в больницу эвакуировал вертолет Московского авиационного центра».
Еще двое пострадавших оказались заблокированы в автомобиле. Спасатели извлекли их из салона, после этого они были госпитализированы.
Обстоятельства и причины столкновения двух грузовиков, «Газели» и леговушки устанавливаются.
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