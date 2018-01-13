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    Мыши сгрызли деньги в банкомате в Казахстане: видео. Казахстан, банки, курьезы, мыши. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМыши сгрызли деньги в банкомате в Казахстане: видео

    Мыши сгрызли деньги в банкомате в Казахстане: видео

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    • Фото: Kickboxer_ Kazakh / youtube.com
    Мыши сгрызли деньги в банкомате в Казахстане: видео

    Мыши сгрызли деньги в банкомате в Казахстане: видео

    Мыши сгрызли деньги в банкомате в Казахстане: видео
    • Фото: Kickboxer_ Kazakh / youtube.com

      • В Сети появилось видео, на котором сотрудники банка осматривают погрызенные купюры и демонстрируют хвостатых преступников, скрывающихся под поврежденными банкнотами.

      В ролике запечатлено, как сотрудники открывают кассету банкомата, в которой лежит ворох погрызенных денежных купюр номиналом от 2000 тенге до 10 тысяч тенге. Порывшись в поврежденных банкнотах, люди обнаружили пару мышей. При виде серых преступников женщины на записи испуганно закричали. А мужчина, снимавший ролик, сохранил спокойствие, прокомментировав увиденное так: «Целая мафия здесь».

      Грызуны испортили не менее 100 тысяч тенге (около 300 долларов). Инцидент произошел в ForteBank, где подтвердили информацию о случившемся и заверили, что хвостатые преступники не пострадали. В банке предположили, что мыши забрались в банкомат, спасаясь от плохих погодных условий, отмечает Nur.kz.

      Представитель ForteBank: «В ответ на ваш запрос сообщаем, что действительно в одном из банкоматов ForteBank, расположенном неподалеку от города Астана, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Состоянию грызунов ничего не угрожает».

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