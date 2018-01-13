Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  
    Моби рассказал о просьбах ЦРУ распространять слухи о связях Трампа с РФ. Трамп Дональд, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМоби рассказал о просьбах ЦРУ распространять слухи о связях Трампа с РФ

    Моби рассказал о просьбах ЦРУ распространять слухи о связях Трампа с РФ

    6 комментариев
    Моби рассказал о просьбах ЦРУ распространять слухи о связях Трампа с РФ

    Моби рассказал о просьбах ЦРУ распространять слухи о связях Трампа с РФ

    Моби рассказал о просьбах ЦРУ распространять слухи о связях Трампа с РФ
    • Фото: Associated Press © 2018, Danny Moloshok

      • Американский диджей, композитор и исполнитель Ричард Мелвилл Холл, известный под псевдонимом Моби, заявил, что некие сотрудники ЦРУ попросили его публиковать в социальных сетях сведения о якобы имевшихся связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

      Моби рассказал, что около года назад встречался со своими друзьями, работающими в разведывательных службах США, сообщает американский музыкальный ресурс Pitchfork.

      Моби: «Они передали мне некоторую информацию. Они сказали: „Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей, просто разместить их?“»




      В феврале 2017 года Моби оставил в социальных сетях серию записей в которых утверждал со ссылкой на неких «друзей в Вашингтоне», что так называемое русское досье на Трампа, является 100% реальным, напоминает ТАСС. Музыкант в Facebook утверждал о якобы неких «тайных договоренностях» администрации Трампа с правительством России. Кроме того, по словам звезды, Трампу якобы нужна «война, скорее всего, с Ираном».

      after spending the weekend talking to friends who work in dc i can safely(well, ’accurately’…) post the following…

      Опубликовано Moby 13 февраля 2017 г.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru