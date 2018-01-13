Моби рассказал о просьбах ЦРУ распространять слухи о связях Трампа с РФ

Американский диджей, композитор и исполнитель Ричард Мелвилл Холл, известный под псевдонимом Моби, заявил, что некие сотрудники ЦРУ попросили его публиковать в социальных сетях сведения о якобы имевшихся связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией.
Моби рассказал, что около года назад встречался со своими друзьями, работающими в разведывательных службах США, сообщает американский музыкальный ресурс Pitchfork.
Моби: «Они передали мне некоторую информацию. Они сказали: „Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей, просто разместить их?“»
В феврале 2017 года Моби оставил в социальных сетях серию записей в которых утверждал со ссылкой на неких «друзей в Вашингтоне», что так называемое русское досье на Трампа, является 100% реальным, напоминает ТАСС. Музыкант в Facebook утверждал о якобы неких «тайных договоренностях» администрации Трампа с правительством России. Кроме того, по словам звезды, Трампу якобы нужна «война, скорее всего, с Ираном».
Моби: «Они передали мне некоторую информацию. Они сказали: „Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей, просто разместить их?“»
Moby claims «active and former CIA agents» told him Trump is colluding with Russia https://t.co/tXCFEofvRh— Pitchfork (@pitchfork) 12 января 2018 г.
В феврале 2017 года Моби оставил в социальных сетях серию записей в которых утверждал со ссылкой на неких «друзей в Вашингтоне», что так называемое русское досье на Трампа, является 100% реальным, напоминает ТАСС. Музыкант в Facebook утверждал о якобы неких «тайных договоренностях» администрации Трампа с правительством России. Кроме того, по словам звезды, Трампу якобы нужна «война, скорее всего, с Ираном».
after spending the weekend talking to friends who work in dc i can safely(well, ’accurately’…) post the following…Опубликовано Moby 13 февраля 2017 г.
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