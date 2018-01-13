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    На месте обрушения здания в Копейске завершили разбор завалов. Челябинская область, несчастные случаи, обрушение, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа месте обрушения здания в Копейске завершили разбор завалов

    На месте обрушения здания в Копейске завершили разбор завалов

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    На месте обрушения здания в Копейске завершили разбор завалов

    На месте обрушения здания в Копейске завершили разбор завалов

    На месте обрушения здания в Копейске завершили разбор завалов

      Спасатели завершили разбор завалов на территории старой шахты в Копейске, где обрушилась стена котельной.

      Ранее там под обломками нашли тела двух человек. По предварительной версии, они пытались разобрать каркас здания на металлолом. Рядом обнаружили их автомобиль с газовым оборудованием для резки железа.

      Всего в поисковых работах участвовали более сотни сотрудников МЧС и около 40 единиц техники. Это уже не первый инцидент на заброшенной шахте. Полтора года назад упавшая конструкция убила местного жителя, который также пытался срезать металлическую опору.

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