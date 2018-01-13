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    Звезды Интернета и популярные музыканты выступили на фестивале в Сочи. Сочи, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезды Интернета и популярные музыканты выступили на фестивале в Сочи

    Звезды Интернета и популярные музыканты выступили на фестивале в Сочи

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    Звезды Интернета и популярные музыканты выступили на фестивале в Сочи

    Звезды Интернета и популярные музыканты выступили на фестивале в Сочи

    Звезды Интернета и популярные музыканты выступили на фестивале в Сочи

      Жители Сочи вспоминают самые яркие моменты музыкального фестиваля, который прошёл на Красной Поляне. Шоу под названием Live Fest впервые в истории страны собрало на одной сцене профессиональных артистов и звезд Интернета.

      На Live Fest музыканты выступают только вживую. В этом году фестиваль можно смело назвать экспериментальным — состав исполнителей получился беспрецедентно пестрым: поп-звезды из телевизора и рэперы, известные на весь Рунет.

      Это вчера чтобы стать популярным, надо было нанимать штат продюсеров и концертных директоров. Сегодня достаточно «запилить» клип в соцсети и наутро ты можешь проснуться знаменитым. Но большая сцена для таких звезд Интернета — серьезное испытание.

      Миллионы просмотров в Интернете важный, но не самый главный критерий подбора музыкантов на фестиваль. К выбору места, времени и исполнителей организаторы подходили тщательно.

      Под занавес музыкального шоу едва не случился скандал. Перца в непринужденную атмосферу концерта добавили одни из самых модных рэперов в России — Скриптонит и T-Fest. До последней минуты было не ясно, выйдут ли они на сцену. Но все обошлось.

      Авторы идеи фестиваля реализацией, похоже, остались довольны. Теперь они задумались о продолжении. Не исключено, что теперь фестиваль будут проводить не только на Рождество, но еще и в летний сезон.

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