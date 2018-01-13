«Елочку жалко»: как подарить новогодним деревьям вторую жизнь

На окраине Челябинска вырос целый рукотворный «лес» из елок, которых не удалось продать на Новый год. И чем дальше праздники, тем больше таких деревьев оказывается на свалке. Многие даже сохраняют следы былого великолепия — с блестками и гирляндами. Однако кое-где в России новогодним красавицам научились давать вторую жизнь.

Как сообщает корреспондент НТВ Алина Репина, Тае — два, Агнессе — десять. Новогодней елкой им осталось любоваться шесть дней, после Крещения бабушка распилит ее на дрова. Агнессе елочку жалко, тем более, что у нее на этот счет другой план.



Куда исчезает после праздника главный его символ? Мама девочек Татьяна вяжет из елки банные веники, чтобы до костей пробрал новогодний дух.



На Западе елки сдают в котельные: от одного дерева можно получить столько энергии, сколько нужно, например, трем стиральным машинам. Власти США рекомендуют елки топить, в некогда пушистых ветвях комфортно зимовать рыбам. Ну а самые ушлые покупатели пускаются во все тяжкие. На днях бурю негодования в соцсетях вызвал снимок, на нем жительница Калифорнии пытается через неделю после Рождества вернуть в магазин свою ель, потому что она «мертва». И самое удивительно, что магазин вернул ей деньги, решив, видимо, не связываться со скандалисткой.



Подробнее — в материале программы.