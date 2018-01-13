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    Скончался художник-постановщик «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили»

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    Скончался художник-постановщик «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили»

    Скончался <nobr>художник-постановщик</nobr> «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили»

    В США на 87-м году жизни скончался британский художник-постановщик и двукратный обладатель «Оскара» Теренс Марш.

    Как сообщает Variety, Марш умер 9 января в своем калифорнийском доме. Отмечается, что на протяжении четырех лет он боролся с раком.

    Марш работал в качестве арт-директора и постановщика в культовых фильмах «Побег из Шоушенка», «Охота за „Красным Октябрем“» и «Зеленая миля». За картины «Доктор Живаго» (1965) и «Оливер!» (1968) художник получил премии «Оскар».

    Свою карьеру Марш завершил в 2001 году, последней его работой стал фильм «Час пик-2».

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