Скончался художник-постановщик «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили»

В США на
87-м году жизни скончался британский художник-постановщик и двукратный обладатель «Оскара» Теренс Марш.
Как сообщает Variety, Марш умер 9 января в своем калифорнийском доме. Отмечается, что на протяжении четырех лет он боролся с раком.
Марш работал в качестве арт-директора и постановщика в культовых фильмах «Побег из Шоушенка», «Охота за „Красным Октябрем“» и «Зеленая миля». За картины «Доктор Живаго» (1965) и «Оливер!» (1968) художник получил премии «Оскар».
Свою карьеру Марш завершил в 2001 году, последней его работой стал фильм «Час пик-2».
Марш работал в качестве арт-директора и постановщика в культовых фильмах «Побег из Шоушенка», «Охота за „Красным Октябрем“» и «Зеленая миля». За картины «Доктор Живаго» (1965) и «Оливер!» (1968) художник получил премии «Оскар».
Свою карьеру Марш завершил в 2001 году, последней его работой стал фильм «Час пик-2».
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