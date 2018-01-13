Ксюше из Екатеринбурга нужно 5 млн рублей на пересадку костного мозга

Двенадцатилетней Ксюше из Екатеринбурга срочно нужна помощь. У нее обнаружили лейкоз. В России девочке помочь не смогли, и сейчас она находится на обследовании в Израиле. Врачи местной клиники готовы сделать операцию по пересадке костного мозга и даже нашли донора. Но процедура стоит несколько миллионов рублей. Таких денег у семьи Ксюши нет.

Как сообщает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, в 12 лет представления о справедливости обычно довольно простые: нахулиганил — получи от родителей домашний арест или неделю без Интернета. Но когда наказание во сто крат страшнее, а главное ни за что — это детской психике переварить почти невозможно. Ксюша месяц ни с кем не разговаривала и смотрела в одну точку. Только однажды спросила после всех больниц Екатеринбурга и всевозможных диагнозов.



Татьяна Сокольникова, мама: «Когда она увидела эту кровать с панелью приборов, она была со своим любимым псом подмышкой. У нее этого пса забрали, сказали: нельзя здесь. Она увидела эту кровать и сказала: мама, я что, ходить не буду?»



Пока мама говорит, рядом пищит какой-то медицинский датчик, Ксюша уже не обращает внимания, продолжает рисовать. Лежа. Ходить она может только с медицинской стойкой, на ней капельница и еще какие-то приборы, они должны постоянно фиксировать ее состояние. А ведь совсем недавно она была обыкновенным жизнерадостным ребенком. Каждый год ездила с родителями в автопутешествия по стране. Но вдруг поднялась температура, заболела спина, и в итоге диагноз: «лейкоз». В России помочь не смогли, сейчас Ксюша в Израиле.



Эльад Йаакоби, старший врач в отделении педиатрии, онкологии, гематологии и трансплантации костного мозга: «В большинстве случаев для успешной борьбы с лейкозом достаточно иммунной и химиотерапии. В случае с Ксенией этих методов недостаточно. Мы убеждены, что после пересадки костного мозга Ксения полностью избавится от заболевания».



Донор для пересадки уже найден. Проблема, как всегда, упирается в деньги. В Израиле любая медицина для своих граждан практически бесплатна. Но для приезжих все обходится дорого. Большую часть денег уже собрали. Осталось 5 миллионов. И Ксюше они нужны срочно. Операция назначена на ближайшее время.



Чтобы помочь Ксении, отправьте СМС на номер 3434 со словом «Помогаю» с суммой пожертвования, например, «Помогаю 350».