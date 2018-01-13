The New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в черной дыре

Американский журнал The New Yorker творчески отреагировал на скандальное высказывание Дональда Трампа о мигрантах.
Издание поместило на обложку будущего номера изображение черной дыры, из которой выглядывает прическа, очень похожая на ту, что мы видим у президента США. Выпуск поступит в продажу 22 января.
Ранее западная пресса сообщила, что на закрытом совещании по вопросам иммиграции Трамп назвал ряд стран «грязными дырами» (и это самый скромный перевод оригинальной цитаты shithole countries). Такой статус получили некоторые государства, откуда в США прибывают мигранты. Реплика, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. Сам Трамп заявил, что его слова на совещании действительно были жесткими, но не оскорбительными.
Ранее западная пресса сообщила, что на закрытом совещании по вопросам иммиграции Трамп назвал ряд стран «грязными дырами» (и это самый скромный перевод оригинальной цитаты shithole countries). Такой статус получили некоторые государства, откуда в США прибывают мигранты. Реплика, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. Сам Трамп заявил, что его слова на совещании действительно были жесткими, но не оскорбительными.
Комментарии