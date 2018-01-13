СМИ: США признали ядерное превосходство России

В СМИ оказалась рассекреченная версия новой ядерной доктрины США. Согласно документу, который был опубликован в Huffington Post, Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений.
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Из документа: «Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах».
В документе утверждается, в частности, что Россия разрабатывает «по меньшей мере две» межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковую ядерную боеголовку, «новую межконтинентальную подводную автономную ядерную торпеду» и проектирует новый перехватчик для своей системы противоракетной обороны.
Министерство обороны США не отрицало подлинности опубликованного в Huffington Post документа. Лишь через несколько часов после его обнародования американское военное ведомство выступило с кратким письменным заявлением, в котором уточнило, что разработка новой версии доктрины пока «не завершена». Документ еще должен быть изучен и одобрен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом, заявил Пентагон.
Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия документа занимает 64 страницы. Предполагается, что доктрина будет официально обнародована в конце января или начале февраля.
Ранее сообщалось, что Белый дом планирует поменять ядерную доктрину. В частности, администрация Трампа хочет снять ряд ограничений на применение атомных боеприпасов. Военные эксперты и аналитики отмечают, что новая ядерная политика Соединенных Штатов куда более воинственная, чем при администрации бывшего президента Барака Обамы. От прошлого стремления уменьшить роль ядерного оружия в американской обороне не осталось и следа. Специалисты говорят, что Трампу просто нравится мериться размерами ядерных кнопок и боеголовок, а новую американскую доктрину называют явной провокацией.
В документе утверждается, в частности, что Россия разрабатывает «по меньшей мере две» межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковую ядерную боеголовку, «новую межконтинентальную подводную автономную ядерную торпеду» и проектирует новый перехватчик для своей системы противоракетной обороны.
Министерство обороны США не отрицало подлинности опубликованного в Huffington Post документа. Лишь через несколько часов после его обнародования американское военное ведомство выступило с кратким письменным заявлением, в котором уточнило, что разработка новой версии доктрины пока «не завершена». Документ еще должен быть изучен и одобрен президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом, заявил Пентагон.
Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия документа занимает 64 страницы. Предполагается, что доктрина будет официально обнародована в конце января или начале февраля.
Ранее сообщалось, что Белый дом планирует поменять ядерную доктрину. В частности, администрация Трампа хочет снять ряд ограничений на применение атомных боеприпасов. Военные эксперты и аналитики отмечают, что новая ядерная политика Соединенных Штатов куда более воинственная, чем при администрации бывшего президента Барака Обамы. От прошлого стремления уменьшить роль ядерного оружия в американской обороне не осталось и следа. Специалисты говорят, что Трампу просто нравится мериться размерами ядерных кнопок и боеголовок, а новую американскую доктрину называют явной провокацией.
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