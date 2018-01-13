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15 января, 10:00
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    Из-за ливней в Калифорнии погибли 18 человек

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    • Фото: Reuters © 2018, Kyle Grillot
    <nobr>Из-за</nobr> ливней в Калифорнии погибли 18 человек

    Из-за ливней в Калифорнии погибли 18 человек

    <nobr>Из-за</nobr> ливней в Калифорнии погибли 18 человек
  • Фото: Reuters © 2018, Kyle Grillot

    • Число погибших из-за сильных ливней и оползней в Калифорнии, США, возросло до 18 человек. Среди них двое детей.

    Еще 28 человек получили ранения в результате разгула стихии, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. Кроме того, пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 13 погибших.

    смотретьВ Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек
    В Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек
    Мощные ливни обрушились на Калифорнию в понедельник. На юге штата произошли сходы селевых потоков. Некоторые жилые районы оказались буквально погребены под грязью и камнями. Спасатели с собаками разыскивают пострадавших. Жителей эвакуируют с опасных территорий на вертолетах.

    смотретьВ Санта-Барбаре эвакуируют жителей из-за лесных пожаров
    В Санта-Барбаре эвакуируют жителей из-за лесных пожаров
    Ранее Калифорния пострадала от природных пожаров, бушевавших на территории штата. Площадь пожара, получившего имя «Томас», превысила 1106 квадратных километров. По предварительным оценкам властей, ущерб от стихийного бедствия превысил 140 млн долларов.

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