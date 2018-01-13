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    Евросоюз оценит последствия заявления Трампа по иранской ядерной сделке

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    Евросоюз оценит последствия заявления Трампа по иранской ядерной сделке

    Евросоюз оценит последствия заявления Трампа по иранской ядерной сделке

    В Евросоюзе приняли к сведению заявление Дональда Трампа по иранской ядерной сделке и оценят его последствия. Об этом сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Официальный представитель ЕВС: «В качестве первого шага мы будем координировать с E3 (европейскими участниками иранской „шестерки“ — Германией, Британией и Францией) и другими государствами — членами ЕС совместную оценку заявления и его последствий».

    При этом он подчеркнул, что Евросоюз привержен полному и эффективному выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

    Ранее сегодня в американской администрации заявили, что Дональд Трамп решил продлить режим заморозки санкций против Ирана в рамках реализации соглашения по ядерной программе. При этом представитель Белого дома подтвердил, что США рассчитывают на пересмотр СВПД. В противном случае, по его словам, это продление режима снятия санкций со стороны Соединенных Штатов может стать последним.

    Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что действия президента Дональда Трампа являются попыткой подорвать ядерную сделку.

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