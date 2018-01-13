ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента РФ

Российский Центризбирком в ночь на субботу завершил прием документов от кандидатов на пост президента страны. Теперь претендентам предстоит пройти регистрацию после чего их имена будут включены в избирательный бюллетень.
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В ночь с 7 на 8 января завершился прием документов от самовыдвиженцев. Всего документы подали 15 человек, но открыть избирательный счет и начать сбор подписей разрешили только двум из них — действующему президенту Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю РФ Владимиру Михайлову. Остальным кандидатам отказали из-за допущенных ошибок при выдвижении или ограничения пассивного избирательного права.
Кандидатам от партий дали немного больше времени для подачи документов. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 14 полномочных представителей от партий. Двое из них — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — уже прошли регистрацию. Остальные должны вести сбор подписей в свою поддержку.
Выборы пройдут в России 18 марта. Ранее сообщалось, что о желании участвовать в президентской гонке заявили более 60 человек, что является рекордом.
Кандидатам от партий дали немного больше времени для подачи документов. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 14 полномочных представителей от партий. Двое из них — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — уже прошли регистрацию. Остальные должны вести сбор подписей в свою поддержку.
Выборы пройдут в России 18 марта. Ранее сообщалось, что о желании участвовать в президентской гонке заявили более 60 человек, что является рекордом.
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