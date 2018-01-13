Показавшую грудь президенту Чехии активистку FEMEN задержали на 48 часов

Украинскую активистку движения Femen Анжелину Диаш, атаковавшую президента Чехии Милоша Земана, задержали на 48 часов. Ее подозревают в хулиганстве.
На сайте Чешского телевидения сообщается, что Диаш поместили в камеру предварительного задержания, где она может находиться максимум 48 часов. Ожидается, что в ближайшее время подозреваемая в хулиганстве активистка предстанет перед судом.
Напомним, накануне украинская активистка попыталась сорвать голосование Милоша Земана на выборах президента Чехии. Она атаковала действующего главу государства на избирательном участке в Праге. Охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол.
После задержания женщины Земан вернулся на избирательный участок. Он заявил, что атака FEMEN является для него большой честью.
Напомним, накануне украинская активистка попыталась сорвать голосование Милоша Земана на выборах президента Чехии. Она атаковала действующего главу государства на избирательном участке в Праге. Охрана первого лица среагировала молниеносно: напавшую оттолкнули и повалили на пол.
Titz him! 🐐🐐#zeman #nude #tits pic.twitter.com/P4E3yqACzK— ⓣⓞⓜⓐⓢ ⓟⓕⓛⓐⓝⓩⓔⓡ 🆚 🌍 (@gizmax) 12 января 2018 г.
Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Miloš Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV— Události Brno (@UdalostiBrno) 12 января 2018 г.
После задержания женщины Земан вернулся на избирательный участок. Он заявил, что атака FEMEN является для него большой честью.
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