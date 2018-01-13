В МИД Ирана заявили о попытке Трампа подорвать ядерную сделку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия президента Дональда Трампа являются попыткой подорвать ядерную сделку. По его словам, Тегеран, в отличие от США, соблюдает условия соглашения.
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Политика Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, также, как Иран».
Ранее сегодня в американской администрации заявили, что Дональд Трамп решил продлить режим заморозки санкций против Ирана в рамках реализации соглашения по ядерной программе. При этом отмечается, что США рассчитывают на пересмотр СВПД. В противном случае, это продление режима снятия санкций станет последним.
Напомним, Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администрации Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США».
В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
Trump’s policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran.— Javad Zarif (@JZarif) 12 января 2018 г.
Ранее сегодня в американской администрации заявили, что Дональд Трамп решил продлить режим заморозки санкций против Ирана в рамках реализации соглашения по ядерной программе. При этом отмечается, что США рассчитывают на пересмотр СВПД. В противном случае, это продление режима снятия санкций станет последним.
Напомним, Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администрации Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США».
В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.
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