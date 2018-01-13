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    В МИД Ирана заявили о попытке Трампа подорвать ядерную сделку

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    В МИД Ирана заявили о попытке Трампа подорвать ядерную сделку

    В МИД Ирана заявили о попытке Трампа подорвать ядерную сделку

    В МИД Ирана заявили о попытке Трампа подорвать ядерную сделку
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия президента Дональда Трампа являются попыткой подорвать ядерную сделку. По его словам, Тегеран, в отличие от США, соблюдает условия соглашения.

    Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Политика Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, также, как Иран».


    Ранее сегодня в американской администрации заявили, что Дональд Трамп решил продлить режим заморозки санкций против Ирана в рамках реализации соглашения по ядерной программе. При этом отмечается, что США рассчитывают на пересмотр СВПД. В противном случае, это продление режима снятия санкций станет последним.

    Напомним, Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администрации Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США».

    В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.

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