Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы урегулирования в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, между участниками встречи состоялся обмен мнениями в свете прямых контактов представителей КНДР и Южной Кореи, начавшихся во вторник. Речь идет, в том числе, о договоренностях по участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.
В ходе встречи обсуждалась также ситуация в Сирии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии».
Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. А в Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр. Также сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры высокопоставленную делегацию, представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков.
В ходе встречи обсуждалась также ситуация в Сирии.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии».
Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. А в Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр. Также сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры высокопоставленную делегацию, представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков.
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