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15 января, 10:00
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    Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии. Путин, Северная Корея, Сирия, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии

    Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии

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    Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии

    Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии

      Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы урегулирования в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

      По словам Пескова, между участниками встречи состоялся обмен мнениями в свете прямых контактов представителей КНДР и Южной Кореи, начавшихся во вторник. Речь идет, в том числе, о договоренностях по участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

      В ходе встречи обсуждалась также ситуация в Сирии.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии».

      Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. А в Сеуле даже заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на время Игр. Также сообщалось, что КНДР собирается отправить на Игры высокопоставленную делегацию, представителей национального олимпийского комитета, артистов, журналистов и болельщиков.

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