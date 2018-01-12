США расширили санкционный список по Ирану

Власти США включили в санкционный список 14 физических и юридических лиц из Ирана за причастность к нарушениям прав человека. В их числе оказался глава судебной системы страны аятолла Садик Лариджани. Об этом сообщил сегодня Минфин США.
Представитель американской администрации заявил, что расширение санкционного списка должно оказать серьезное политическое давление, передает ТАСС. В Белом доме отметили, что попавший в список Садик Лариджани является братом спикера иранского парламента Али Лариджани.
Представитель Белого дома: «Это показывает, что политические санкции идут до самого верха режима».
Сегодня также стало известно, что Дональд Трамп решил продлить режим заморозки санкций против Ирана в рамках реализации соглашения по ядерной программе. При этом в Белом доме подтвердили, что США рассчитывают на пересмотр СВПД.
Представитель Белого дома: «Это показывает, что политические санкции идут до самого верха режима».
Сегодня также стало известно, что Дональд Трамп решил продлить режим заморозки санкций против Ирана в рамках реализации соглашения по ядерной программе. При этом в Белом доме подтвердили, что США рассчитывают на пересмотр СВПД.
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