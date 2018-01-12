В Крыму усомнились в «нормальности» украинского премьера

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на предложение
премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вернуть полуостров вместе с оставшейся там украинской техникой.
Юрий Гемпель, зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям: «Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может».
В беседе с RT Гемпель отметил, что российская сторона открыта для сотрудничества, но со стороны Киева такого стремления не наблюдается.
Юрий Гемпель: «Мы все готовы к диалогу с Украиной. И, конечно, хотели бы выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством. Но, к сожалению, не видим положительных посылов от украинских политических лидеров. Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики».
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента Владимира Путина вернуть Киеву военную технику из Крыма. Он заявил, что Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров «в ближайшее время».
В беседе с RT Гемпель отметил, что российская сторона открыта для сотрудничества, но со стороны Киева такого стремления не наблюдается.
Юрий Гемпель: «Мы все готовы к диалогу с Украиной. И, конечно, хотели бы выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством. Но, к сожалению, не видим положительных посылов от украинских политических лидеров. Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики».
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента Владимира Путина вернуть Киеву военную технику из Крыма. Он заявил, что Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров «в ближайшее время».
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