Участница конкурса красоты устроила «зажигательное» шоу на сцене: видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен несчастный случай, произошедший с участницей конкурса красоты.

Инцидент, предположительно, произошел во время конкурса красоты в сальвадорском городе Куиснауат. Одна из участниц предстала перед зрителями в костюме «богини урожая» в пышной короне из перьев.



Во время выхода на сцену девушка случайно задела короной факел одного из участников шоу, после чего ее пушистый головной убор моментально вспыхнул. Потушить пламя помогли подбежавшие очевидцы. Серьезных ожогов модель, к счастью, не получила.