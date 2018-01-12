Добрый и позитивный: петербургская школьница поделилась впечатлением от встречи с Путиным

Из Москвы в Северную столицу вернулась
10-классница Ксения Осипова — петербургская школьница, ставшая финалистской Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».
35 победителей были приглашены на встречу с Владимиром Путиным. Как оказалось, президент оставил в сознании подростков яркие впечатления.
Ксения Осипова, ученица 10-го класса школы №110: «Владимир Владимирович лучше, чем по телевидению. Он более живой. Было видно, что ему интересно с нами разговаривать и контактировать. Он пришел открытый, не с каменным лицом, добрый, с позитивным посылом. Это было очень приятно».
Авторы сочинений, конечно, готовились к диалогу с президентом. Однако не все успели задать свои вопросы. Единственное, в чем окончательно убедились школьники на встрече с Путиным, — это то, что единые государственные экзамены отменены не будут.
Ксения Осипова, ученица 10-го класса школы №110: «Владимир Владимирович лучше, чем по телевидению. Он более живой. Было видно, что ему интересно с нами разговаривать и контактировать. Он пришел открытый, не с каменным лицом, добрый, с позитивным посылом. Это было очень приятно».
Авторы сочинений, конечно, готовились к диалогу с президентом. Однако не все успели задать свои вопросы. Единственное, в чем окончательно убедились школьники на встрече с Путиным, — это то, что единые государственные экзамены отменены не будут.
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