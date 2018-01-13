Сирийцы надеются на возвращение туристов после освобождения Маалюли от боевиков

Древние храмы в сирийском городе Маалюля оказались под угрозой уничтожения. Над строениями нависает скала, которая может обрушится в любой момент. Христианские святыни входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а сам город до войны был популярным туристическим направлением. Теперь местные жители всеми силами пытаются вернуть ему былую славу.
Если бы у местных старейшин была возможность составить туристический маршрут в Маалюле, он бы начинался в лавке господина Майкла Абужоржа. Свой домашний винный погребок этот господин, рискуя жизнью, спас от террористов, когда боевики семь месяцев подряд занимали город. Бочки с молодым вином там теперь на вес золота — виноградники уничтожены, а туристы на подходе.
Майкл Абужорж, хозяин сувенирной лавки: «Маалюля — уникальное место на планете. Главная наша достопримечательность — монастырь святой Фёклы, он существует 1970 лет, и монастырь Сергия и Вакха — ему две тысячи лет. Наш город всегда привлекали паломников».
По четыре тысячи иностранных групп приезжали в Маалюлю ежегодно до войны. Местные жители торговали сувенирами, кагором, сдавали комнаты и водили на экскурсии по святым местам. Разгром террористов в Сирии там сразу же приравняли к скорому возрождению туризма. Но не знал совет старейшин что этим планам теперь может помешать сама природа.
Огромная часть скалы нависает над Маалюлей, бетонная подпорка сдерживает горную породу. Но необходимы деньги для продолжения ее строительства. То, что скала может сползти на древний город, уничтожив храмы, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в самом ЮНЕСКО знают, но денег не дают. Отец Ильяс, сопровождавший группу экспертов в древнем городе, получил средства лишь на реконструкцию общежития монахинь. Другие проблемы делегация не замечала, или предпочла не замечать.
О гостях в Маалюле могут говорить часами в каждом доме. Половина жителей не возвращается туда именно из-за отсутствия туристов и паломников. Российские военные поддерживают местных гуманитарной помощью, но главную проблему города может решить только делегация из парижской штаб-квартиры. Для начала хотя бы выяснить, в каком состоянии находится недостроенная дамба.
Майкл Абужорж, хозяин сувенирной лавки: «Маалюля — уникальное место на планете. Главная наша достопримечательность — монастырь святой Фёклы, он существует 1970 лет, и монастырь Сергия и Вакха — ему две тысячи лет. Наш город всегда привлекали паломников».
По четыре тысячи иностранных групп приезжали в Маалюлю ежегодно до войны. Местные жители торговали сувенирами, кагором, сдавали комнаты и водили на экскурсии по святым местам. Разгром террористов в Сирии там сразу же приравняли к скорому возрождению туризма. Но не знал совет старейшин что этим планам теперь может помешать сама природа.
Огромная часть скалы нависает над Маалюлей, бетонная подпорка сдерживает горную породу. Но необходимы деньги для продолжения ее строительства. То, что скала может сползти на древний город, уничтожив храмы, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в самом ЮНЕСКО знают, но денег не дают. Отец Ильяс, сопровождавший группу экспертов в древнем городе, получил средства лишь на реконструкцию общежития монахинь. Другие проблемы делегация не замечала, или предпочла не замечать.
О гостях в Маалюле могут говорить часами в каждом доме. Половина жителей не возвращается туда именно из-за отсутствия туристов и паломников. Российские военные поддерживают местных гуманитарной помощью, но главную проблему города может решить только делегация из парижской штаб-квартиры. Для начала хотя бы выяснить, в каком состоянии находится недостроенная дамба.
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